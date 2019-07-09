АМКУ открыл дело против "Укроборонпрома" и оффшорной компании по покупке "Мотор Сич"
Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и оффшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич".
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов. Для того, чтобы исследовать влияние концентраций на рынки, АМКУ открыл производство по покупке одного из крупнейших в Украине производителей авиационных двигателей - компании "Мотор Сич".
Skyrizon Aircraft Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Ранее она совместно с "Укроборонпромом" приобрела контрольный пакет акций "Мотор Сичи". В АМКУ считают, что это могло оказать влияние на конкуренцию на рынке.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.
Экономическая правда
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