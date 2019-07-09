АМКУ открыл дело против "Укроборонпрома" и оффшорной компании по покупке "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и оффшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов. Для того, чтобы исследовать влияние концентраций на рынки, АМКУ открыл производство по покупке одного из крупнейших в Украине производителей авиационных двигателей - компании "Мотор Сич".

Skyrizon Aircraft Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Ранее она совместно с "Укроборонпромом" приобрела контрольный пакет акций "Мотор Сичи". В АМКУ считают, что это могло оказать влияние на конкуренцию на рынке.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.

Экономическая правда