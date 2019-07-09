У ДФС Волині - обшуки: розслідують нанесення збитків державі на 190 мільйонів
Правоохоронці проводять обшуки у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі щодо схеми формування податкового кредиту та завданні збитків державі на 190 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС, які покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток.
"У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби та після їх розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - прокоментували в ДБР.
За словами першого заступника ДБР Ольги Варченко, ці фінансові операції були "транзитними".
"Тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", - пояснила вона.
Наразі розслідується кримінальне виробництво за ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК.
Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб, за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення. Він звинуватив їх у "кришуванні" контрабанди.
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