У ДФС Волині - обшуки: розслідують нанесення збитків державі на 190 мільйонів

Правоохоронці проводять обшуки у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі щодо схеми формування податкового кредиту та завданні збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС, які покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток.

"У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби та після їх розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - прокоментували в ДБР.

За словами першого заступника ДБР Ольги Варченко, ці фінансові операції були "транзитними".

"Тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", - пояснила вона.

Наразі розслідується кримінальне виробництво за ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК.

Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб, за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення. Він звинуватив їх у "кришуванні" контрабанди.

Українська правда