Ваш смартфон вирус подцепил: профилактика и лечение

Но потерять деньги можно не только загрузив вредоносное приложение на телефон, но и через интернет-рекламу.

Весна. 2019 год. Пользователи смартфонов устанавливают на свои гаджеты приложение для скачивания видео VidMate.

Им пользуется 5 миллионов людей, которые даже не догадываются, что из-за него телефоны начинают совершать покупки, передают личные данные и осуществляют фальшивые клики в интернете.

20 мая платформа безопасности Upstream обнаруживает подозрительную фоновую активность по приложению VidMate и блокирует 130 миллионов мобильных транзакций.

Оказалось, что приложение скрывало вредоносное программное обеспечение. Таким образом платформа безопасности Upstream, Secure-D спасла 5 миллионов пользователей, которые имели подозрительную активность от расхода около 170 миллионов долларов в виде платы за цифровые услуги премиум-класса.

Рейтинг самых распространенных вредоносных программ сейчас возглавляет Malicious URL, который совершил почти полтора миллиона атак за время своего существования.

Сколько всего в мире цифровых вирусов никто не знает. Хотя бы потому, что новые вирусы появляются каждый день, и не все из них возможно "поймать", чтобы сосчитать. Но их количество, а, соответственно, и опасность - стремительно растут каждый день.

Согласно с внутренними исследованиями компании Secure-D в Украине, более 5 миллионов мобильных пользователей, а это два населения Киева, заражены вредоносным программным обеспечением.

Как можно заразиться?

Обычно реклама в интернете работает так: рекламодатель ставит свой продукт на чей-то сайт и платит владельцу сайта сумму, в зависимости от количества кликов на публикацию. Но в эту схему, без вашего ведома, может проникнуть мошенник: перенаправить вас на другой сайт или оплатить покупки вместо вас.

Существует много вариантов мошенничества с интернет-рекламой, например:

боты или целые фермы ботов, симулирующие клики на рекламу. Они даже могут помещать интернет-товары в корзину покупателя. Таким образом, рекламодатель думает, что его реклама эффективна и платит больше.

вирус перехватывает вас, когда вы нажимаете на ссылку, и переводит на совершенно другую страницу. Таким образом вы не получаете желаемый товар, а рекламодатель теряет клиента.

невидимая реклама скрывается за объявлением, и нажимая на него, на самом деле открывается несколько скрытых вкладок на фоне.

Операции, происходящие в фоновом режиме опасны, поскольку пользователь даже не догадывается о том, что творит его телефон. Пока не получает счет.

Для вас заражения вирусом через мобильную рекламу может закончиться подпиской на нежелательные премиальные услуги, расходы средств или вообще похищением пин-кода от карты.

Недавно, один из самых популярных Android-сервисов обмена файлами, 4shared поймали на секретном показе невидимой рекламы, подписке на платные сервисы и покупках без ведома пользователя.

Эксперты оценивают, что ущерб составил несколько миллионов долларов. Платформа Upstream объявила, что заблокировала более 114 миллионов мошеннических мобильных транзакций из 2 миллионов телефонов в 17 странах.

Вредоносное ПО, что скрывается за приложениями, которые кажутся безопасными и популярными, становится "умнее". Мошенничество с мобильной рекламой - это индустрия стоимостью 40 миллиардов долларов, которая растет, поскольку мобильная реклама становится все более популярной.

Какой смартфон может "заразиться"?

Любой. Особенно много вирусов существует для смартфонов на операционной системе Android. Они "заражаются" в 50 раз чаще, чем iOS. Айфоны "хватают вирусы" реже, потому что приложения на iOS можно загружать только с лицензионного магазина, где цензоры проверяют каждое из них вручную.

Больше всего в зоне риска любители бесплатного или пиратского контента.

Хакеры продолжают находить новые "слабые места" в мобильных операционных системах. Они могут заставить даже не вредные, на первый взгляд, приложения передавать личные данные злоумышленникам, без ведома владельцев.

Например, когда вы загружаете, условно, приложение "Диктофон" на смартфон, оно не должно запрашивать доступ к конфиденциальной информации, месту пребывания или вашим SMS.

Однако устаревшая операционная система со "слабым местом" может дать доступ к правам пользователя и без вашего ведома. Таким образом, злоумышленник может получить полный доступ к устройству, зайти в мобильный банк и украсть номера карт и пароли.

Если вы покупаете подозрительно дешевый телефон - поищите в интернете информацию о необычной активности на этой модели. И проверьте, имеет ли устройство сертификат Google Play Protect - это значит, что телефон совместим с Android и установленные программы Google имеют лицензию. Это можно проверить в настройках.

Как я могу занести вредоносное ПО (программное обеспечение) в свой смартфон?

- перейти по ссылке,что пришла по SMS. Даже если SMS отправлено со знакомого номера - нельзя быть уверенным, что это не мошенники. Современные программы позволяют изменять номер, с которого вы звоните или отправляете сообщение.

- Перейти по подозрительным ссылкой в ​​Интернете. Особенно, если вы ищете бесплатные фильмы, музыку, игры, порно, в интернете - там легко попасть на "зараженный" файл.

Через загрузку программы, что скрывает вредоносное ПО. Это наиболее опасный случай, поскольку вредоносные программы часто скрываются за очень популярными приложениями, что кажутся безопасными.

Как защититься от программного обеспечения, что несет вред?

Как понять, что на смартфоне вредоносная программа?

Одного рецепта не существует, ведь все вредоносные программы разные. Некоторые становятся заметны сразу после установки - появляется баннер и блокируется доступ к устройству. Другие могут долгое время себя не выдавать. Но, если у вашего смартфона эти признаки, вероятно, он заражен:

Поступают большие счета за SMS или звонки.

На экране возникает баннер с требованием заплатить мошенникам и не дает пользоваться устройством.

На телефоне появляются незнакомые приложения.

Телефон быстро разряжается.

Мобильный интернет-трафик расходуется непонятными приложениями.

Устройство начинает работать медленнее.

Как проводить профилактику заражения?

Загружайте приложения только из официальных магазинов. Для Android - это Google Play, для iOS - App Store.

Используйте антивирусные программы, работающие с мобильными технологиями.

Регулярно сканируйте смартфон и проверяйте на предмет вирусов.

Обновляйте антивирус и операционную систему на смартфоне. Не устанавливайте странные приложения без рейтинга и отзывов.

Для борьбы с большим количеством вредоносных ПО в интернете, существуют компании, улучшающие защиту пользователей смартфонов. Например, платформа безопасности Secure-D находит и блокирует 170 вредоносных ПО ежедневно.

За 2018 год они обработали более 1,8 миллиарда мобильных транзакций. Из них более 63 000 вредоносных приложений были заблокированы в 16 странах.

В современном мире, мобильное мошенничество становится все более распространенным - и стоит беспокоиться о своей онлайн-безопасности.