Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за суда по дивидендам

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов правительства к следующему заседанию Кабмина принять протокольное решение о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятых им решений.

Об этом он заявил, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год, передает "Интерфакс Украина".

"Государственная компания против государства - это нонсенс. Это уже не первый суд, которым "Нафтогаз" пытается поставить ультиматум государству. Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть", - подчеркнул премьер.

"Считаю, нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и менеджменту компании. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства.

Если они этого не сделают, я предлагаю поручить министерствам в координации с которыми находятся "Нафтогаз", "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - добавил он.

Напомним:

Суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК "Нафтогаз Украины" должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом.