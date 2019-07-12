Новости 12 июля: обыски в ГФС, теневая экономика и цены на электроэнергию
Обыски в ГФС. В Госбюро расследований рассказали, почему проводили обыски в ГФС.
О кумовстве. В наблюдательный совет Приватбанка по квоте Зеленского вошла подруга актрисы "Квартала".
О госпредприятиях. В Украине запустилипортал онлайн-аналитики госпредприятий ProZvit.
Об экономике. Уровень теневой экономики в Украине самый низкий с 2009 года.
О доходах. Приватбанк отчитался о рекордной прибыли.
О коррупции. Экс-руководство "Укрхимтрансаммиака" поймали на растрате 8,5 млн грн.
О рынке земли. Отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%, считают в ЕБРР.
О ценах на электроэнергию. После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%.
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