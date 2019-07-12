В Украине запустили портал онлайн-аналитики госпредприятий ProZvit

В Украине презентовали портал онлайн-аналитики государственных предприятий ProZvit, на котором можно проверить, является ли предприятие прибыльным и какой финансовый результат получило за год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Раньше вся отчетность государственных предприятий была бумажной и лежала в архивах министерств, а теперь все госпредприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели их деятельности агрегируются на портале ProZvit", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Всего на портале собраны финансовые показатели более 3500 предприятий, находящихся в управлении центральных органов исполнительной власти.

С начала 2019 года заполнение базы портала стало обязательным для всех госпредприятий Украины. Они подают в базу все формы финансовой отчетности, а также финансовые планы.

На портале можно узнать: общее количество госпредприятий всех форм собственности, из них - количество работающих, таких, которые подали отчетность за выбранный период, количество прибыльных и общую сумму финансового результата по этим предприятиям.

Также на портале есть ссылки на аналитические отчеты о крупнейших государственных предприятий Украины ТОП-100, начиная с 2014 года.

"Теперь эти и другие показатели на уровне страны, региона или отдельных государственных предприятий будут доступны на портале ProZvit, чтобы каждый мог увидеть их и проанализировать в любое удобное время", - добавил Кубов.

Как отметил первый замминистра экономразвития Максим Нефьодов, этот портал дает доступ к открытым данных государства, что, по его словам, "является мощным антикоррупционным предохранителем".

Нефьодов также рассказал, что в начале реформы госпредприятий не было даже понятно, сколько их всего в Украине, какие из них работают, а какие нет. Поэтому министерство впервые начало анализировать состояние государственного сектора.

"В ручном режиме мы собирали, агрегировали и анализировали данные по всем предприятиям. Сегодня путем эволюционных преобразований в ходе реформы мы пришли к запуску мощного онлайн-сервиса, что сделает процесс управления государственным сектором экономики более удобным и эффективным", - резюмировал Нефьодов.

Ознакомиться подробно с порталом и его возможностями можно по ссылке.

Напомним:

Как сообщалось в октябре 2018 года, Министерство инфраструктуры не контролировало деятельность около 77% хозсубъектов, которые относятся к сфере его управления, из-за чего госбюджет теряет дополнительные доходы.

Также ранее сообщалось, что 100 крупнейших госкомпаний Украины по результатам 2017 получили 44,4 млрд грн прибыли.

Экономическая правда