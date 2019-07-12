Приватбанк отчитался о рекордной прибыли

Чистая прибыль Приватбанка в первом полугодии 2019 составляет 18,3 миллиардов гривен, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев 2018 года.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл.

По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 составляет 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход - 8,5 млрд грн.

"Высокая эффективность работы банка уже получила признание на международном уровне. Согласно данным британского The Banker, Приватбанк вошел в топ-10 успешных финучреждений мира, которые показали лучшую динамику перехода от убытков к прибыли", - добавил он.

Прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса с начала года составляет 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физлиц - 4,1 млрд грн. Суммарный прирост средств клиентов за первые 6 месяцев 2019 года составляет 7,7 млрд грн - до 219 млрд грн.

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Напоминаем:

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда