Уровень теневой экономики в Украине самый низкий с 2009 года - МЭРТ
По расчетам Министерства экономического развития, в 2018 году уровень теневой экономики составлял 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.
Об этом говорится в отчете "Основные тенденции теневой экономики в Украине", который ежеквартально публикует Минэкономразвития.
Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, министерство отмечает, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.
"Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом", - отметили в ведомстве.
Более подробно о тенденциях теневой экономики, мерахпо детенизации и улучшении бизнес-климата в Украине в отчете.
Напомним:
В декабре 2018 года уровень теневой экономики в Украине снизился до 32% ВВП.
Самый высокий уровень теневой экономики, по данным Минэкономразвития, был зафиксирован в 2014 году, он составлял 43% от официального ВВП.
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Экономическая правда
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