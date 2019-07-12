Уровень теневой экономики в Украине самый низкий с 2009 года - МЭРТ

По расчетам Министерства экономического развития, в 2018 году уровень теневой экономики составлял 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в отчете "Основные тенденции теневой экономики в Украине", который ежеквартально публикует Минэкономразвития.

Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, министерство отмечает, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.

"Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом", - отметили в ведомстве.

Более подробно о тенденциях теневой экономики, мерахпо детенизации и улучшении бизнес-климата в Украине в отчете.

Напомним:

В декабре 2018 года уровень теневой экономики в Украине снизился до 32% ВВП.

Самый высокий уровень теневой экономики, по данным Минэкономразвития, был зафиксирован в 2014 году, он составлял 43% от официального ВВП.

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Экономическая правда