Новости 27 июня: дело против Косюка, скандал в СБУ и перемирие между США и Китаем

Об энергетике. Украина увеличила количество мощностей альтернативной энергии в 6 раз всего за несколько месяцев.

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Об обысках в Минобороны. Работу Минобороны после обысков парализовано.

О субсидиях. Система монетизации субсидий в Украине пока нерабочая, и только в марте состоялась первая волна реальной монетизации, считают в "Нафтогазе".

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О госдолге. В Украине зафиксировали снижение уровня госдолга.

О скандале в СБУ. Журналисты выяснили, как топ-СБУшник приватизировал служебную квартиру в центре Киева.

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Алексей Хабатюк: Правительство должно ввести настоящую монетизацию субсидий и не нарушать закон

Какой должна быть монетизация субсидий? С какими проблемами столкнутся малоимущие в новом отопительном сезоне? Хватит ли средств в бюджете на выплату субсидий? Об этом — в беседе с заместителем начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексеем Хабатюком.