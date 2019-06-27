Новости 27 июня: дело против Косюка, скандал в СБУ и перемирие между США и Китаем
Об энергетике. Украина увеличила количество мощностей альтернативной энергии в 6 раз всего за несколько месяцев.
Об электромобилях. Маск пообещал украинцам зарядные станции для Tesla "как можно скорее".
О монополии. АМКУ возбудил дело против группы Косюка.
Об обысках в Минобороны. Работу Минобороны после обысков парализовано.
О субсидиях. Система монетизации субсидий в Украине пока нерабочая, и только в марте состоялась первая волна реальной монетизации, считают в "Нафтогазе".
О торговой войне. США и Китай договорились о временном перемирии.
О госдолге. В Украине зафиксировали снижение уровня госдолга.
О скандале в СБУ. Журналисты выяснили, как топ-СБУшник приватизировал служебную квартиру в центре Киева.
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Алексей Хабатюк: Правительство должно ввести настоящую монетизацию субсидий и не нарушать закон
Какой должна быть монетизация субсидий? С какими проблемами столкнутся малоимущие в новом отопительном сезоне? Хватит ли средств в бюджете на выплату субсидий? Об этом — в беседе с заместителем начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексеем Хабатюком.
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