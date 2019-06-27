В Украине зафиксировали снижение уровня госдолга

За май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на официальной сайте Министерства финансов.

"В течение мая 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,43 млрд долл", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 31 мая 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,107 трлн грн или 78,39 млрд долл, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1,309 трлн грн (62,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,71 млрд долл; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 797,57 млрд грн (37,86%) или 29,68 млрд долл.

Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-май - объем госдолга вырос на 0,1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 2,9% в гривневом эквиваленте.

Напоминаем:

В январе госдолг Украины вырос из-за транша МВФ: в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17%.

Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам первого квартала 2019 года снизилось до 59%.

Экономическая правда