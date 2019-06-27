АМКУ возбудил дело против группы Косюка
Антимонопольный комитет Украины начал расследование действий группы "МХП" Юрия Косюка на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.
Исследование АМКУ выявило, что ЗАО "Мироновский хлебопродукт":
- Устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж.
- Обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы "МХП".
- Запрещает этим партнерам продавать продукцию конкурентов.
То есть, "Мироновский хлебопродукт" практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров.
При этом группа Косюка, в которую входят 5 птицефабрик и ЗАО "Мироновский хлебопродукт", имеет структурные признаки монопольного положения на рынке и признаки злоупотребления этим положением, отметил Терентьев.
"Эти действия группы "МХП" могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенного ограничения права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязывания участникам рынка собственных правил поведения. Целью таких действий может быть как укрепление собственных позиций на рынке, так и попытки ограничить конкурентоспособность товаров конкурентов, имеющих заметно более слабые позиции на рынке", - говорится в сообщении.
Антимонопольный комитет Украины начинает сбор и анализ доказательств по делу.
Напомним:
В мае у Косюка заявили, что ЕБРР не отказывался от кредитования МХП, а просто отложил приняте решения.
Ранее сообщалось, что ЕБРР заблокировал кредиты компании Косюка из-за использования лазейки в соглашении с ЕС.
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Экономическая правда
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