Работу Минобороны после обысков парализовано

Министерство обороны не может покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения, потому что следователи Государственного бюро расследований изъяли всю документацию.

Об этом заявил кандидат в нардепы от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков в Facebook.

По его словам, утром 27 июня следователи ГБР закончили обыски в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ГБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны, на основании которых проводится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку", - заявил Бирюков.

"С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или брать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать каски и бронежилеты", - добавил он.

Экс-советник министра обороны отметил, что несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть, но потом якобы придется волонтерам вновь обеспечивать армию.

"Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы загрузить документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приема уже закупленного ранее", - рассказал Бирюков.

По его мнению, за месяц Украину откинули на 15 лет назад, а украинскую армию готовят к капитуляции.

"И еще один момент. Некто Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Далее все эти компьютеры... где... а материалы... Россия? ", - спросил он.

Позже, на брифинге в четверг начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко также заявил, что обеспечение армии заблокировано из-за обысков ГБР.

"У нас были изъяты оригиналы документов, рабочие образцы и, соответственно, все электронные носители информации. Это говорит о том, что полностью парализована работа нашего главного управления. Ни выдать заключение на проведение торгов, ни получить готовую продукцию мы сейчас не можем. То есть полностью остановлено поставки в армию средств защиты ", - цитирует его "Укринформ".

Он отметил, что в управлении не знают, как долго это будет продолжаться, но пока ничего не могут сделать.

"Мы просили оставить оригиналы документов, мы просили оставить рабочие образцы, мы просили оставить образцы-эталоны, но нас не услышали", - сказал Марченко.

По словам адвоката Владимира Охрименко, который выступает стороной защиты по делу, во время проведения обыска были изъяты документы, не указанные в перечне, определенном судом.

Напомним:

26 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований проводит массовые обыски у должностных лиц министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

Ранее партия Петра Порошенко жаловалась, что на ее членов осуществляется давление, потому ГБР проводит обыски у одного из представителей партии Юрия Бирюкова.

Бирюков был советником министра обороны Степана Полторак.

Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обысков в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.