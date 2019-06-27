США и Китай договорились о временном перемирии

США и Китай в преддверии саммита стран G20 в Осаке договорились о перемирии в торговой войне: Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники, передает DW.

Детали договоренности будут обнародованы позднее в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует.

Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговую войну 29 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке.

Накануне Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.

Две крупнейшие экономики мира обложили друг друга штрафными пошлинами, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.

По данным Fitch, рост мирового ВВП в ближайшие два года замедлится из-за конфликта Китая и США.

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