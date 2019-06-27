Маск пообещал украинцам зарядные станции для Tesla как можно скорее
Зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года.
Об этом сказал основатель Tesla Илон Маск в Twitter.
Пользователь из Украины опубликовал видео с большой встречи владельцев Tesla в Киеве.
"Илон, нам нужны SuperChargers в Украине", - написал он.
Маск ответил: "Ок".
В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году.
Маск ответил: "Возможно, раньше".
Напомним, в Украине растет спрос на электромобили.
@elonmusk— Чупахин Роман (@romaarra) 26 июня 2019 г.
ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7
Читайте колонку на ЭП: Шесть уроков, которые может дать Украине электромобильная Норвегия
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua