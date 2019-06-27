Маск пообещал украинцам зарядные станции для Tesla как можно скорее

Зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года.

Об этом сказал основатель Tesla Илон Маск в Twitter.

Пользователь из Украины опубликовал видео с большой встречи владельцев Tesla в Киеве.

"Илон, нам нужны SuperChargers в Украине", - написал он.

Маск ответил: "Ок".

В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году.

Маск ответил: "Возможно, раньше".

Напомним, в Украине растет спрос на электромобили.

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Экономическая правда