Украина увеличила количество мощностей альтернативной энергии в 6 раз

Украина в апреле-июне 2019 года ввела 656 мегаватт мощностей возобновляемых источников энергии, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в обзоре Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Всего во втором квартале введено 71 МВт мощностей ветроэлектростанций (ВЭС) и 568,3 МВт мощностей солнечных электростанций (СЭС), а также 16 МВт биогазовых установок.

Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3634,4 МВт, в том числе СЭС – 2640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

Лидером по количеству введенных в эксплуатацию мощностей оказалась Запорожская область (152 МВт). Далее следуют: Николаевская (132 МВт), Киевская (76,3 МВт), Днепропетровская (49,1 МВт), Винницкая (40,2 МВт) и другие области.

Меньше всего мощностей запустили в Тернопольской области (4,7 МВт).

Как сообщалось, Украина в январе-марте 2019 года ввела 861,1 МВт ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Объекты ВИЭ в первом квартале текущего года произвели 1,9 млрд кВт-ч электроэнергии.

Напомним:

В январе-марте 2019 года почти 1400 украинских домохозяйств установили солнечные электростанции мощностью 33 МВт.

С начала года владельцы домашних электростанций Киева заработали на продаже электроэнергии почти 400 тысяч гривень.

Экономическая правда