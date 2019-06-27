Журналисты выяснили, как топ-СБУшник приватизировал служебную квартиру в центре Киева

Глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, которого называли возможным кандидатом на должность заместителя председателя СБУ, перед первым туром президентских выборов приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

Об этом говорится в расследовании Екатерины Каплюк для Bihus.info.

Согласно Государственному реестру прав на недвижимое имущество, в конце марта 2019 Петров стал владельцем 4-комнатной квартиры на 174,6 кв м в столице. Квартиры подобной площади в этом доме продают за 5 млн грн.

Свидетельство о праве собственности на квартиру выдал отдел приватизации государственного жилого фонда Управления ЖКХ Шевченковской райадминистрации 21 марта 2019.

Меньше чем за год до того, 22 мая 2018, Шевченковская РГА включила это помещение в число служебных квартир СБУ.

В то же время родственники Петрова являются владельцами многочисленных квартир, домов и земельных участков. В частности, его отец, бывший военный, владеет домом в коттеджном городке под Киевом и тремя домами в курортном поселке Санжейка у Одессы. Сейчас отец Алексея Петрова - предприниматель. Его компаниям принадлежат отель, медицинская клиника и автосервис в Борисполе.

Сестра Петрова, которая работает нотариусом, обладает двумя домами под Киевом и двумя небольшими квартирами в столице. Также квартиру в Киеве на 86 кв м должно обладать чиновника, еще одну - его теща на 51 кв м.

Младший брат Алексея Петрова владеет двумя квартирами в Киеве (на 93 кв м и 40 кв м) и домом в Санжийке Одесской области.

Жена Алексея Петрова имеет в собственности несколько нежилых помещений в Киеве.

Сам Алексей Петров, кроме приватизированной служебной квартиры в столице, владеет несколькими участками неподалеку от горнолыжного курорта Буковель.

Журналисты Bihus.Info неоднократно фиксировали Петрова возле коттеджа под Киевом, записанном на его сестру.

"У меня 26 лет выслуги, 5 несовершеннолетних детей, я стою на очереди с 2005 года, на квартирной очереди. И, учитывая, что ремонт этой квартиры достаточно дорогой для меня, я написал соответствующую служебную записку, рапорт с целью ее приватизации... постоянно так проживать на квартирах или в помещениях, в зданиях, принадлежащих моим родственникам, я думаю, невозможно. Во-первых, что я потом скажу своим детям - чье это жилье, почему мы здесь проживаем и на каких правах. Во вторых, вопрос о приобретении активов моими близкими родственниками - это вопрос их бизнеса", - объяснил Алексей Петров.

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