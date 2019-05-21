Новости 21 мая: незаконное строительство на Батыевой горе, миссия МВФ и 10 ФЛП с одинаковыми именами

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Соучредитель Холдинга эмоций !FEST Андрей Худо: Мы наивно думаем, что о нас знают в мире

Владелец львовского "эмоционального холдинга" — "Криївка", "П'яна вишня", "Львівські пляцки", "Дзига" и другие — рассказал, когда в Киеве откроется реберня, где в Никарагуа можно отдохнуть в украинском отеле и как город Льва конкурирует за туристов с европейскими городами.