"Газовое дело Онищенко": суд решит, снимать ли с розыска нардепа-беглеца

22 мая в Печерском суде состоится заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд решит, снимать ли с розыска народного депутата Александра Онищенко, который хочет вернуться в Украину.

Об этом со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает Радио Свобода.

Онищенко, который находится за пределами страны и какого НАБУ называет организатором возможной коррупционной схемы, связанной с добычей и продажей природного газа в рамках сотрудничества с ОАО "Укргаздобыча", через суд оспаривает свой розыск в Украине.

"Завтра первое заседание по моему делу по существу. Я писал, что готов вернуться в Украину - и, в том числе, чтобы непосредственно участвовать в рассмотрении своего дела. Для чего НАБУ меня разыскивает? Все знают мой адрес. НАБУ со мной переписывается и отправляет все документы", - сообщил в комментарии Радио Свобода сам Онищенко.

Проводить заседания будет коллегия судей в составе Светланы Смык, Виталия Писанца и Вячеслава Пидпалого.

Напомним:

В июле 2018 НАБУ сообщала о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. Детективы также вызывали его на допрос.

По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.

В феврале этом году в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.

В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.

В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.

Сам Онищенко говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.