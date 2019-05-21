Украина возобновила транзит нефти в ЕС

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза.

Об этом компания сообщила в Facebook.

"21 мая в 10:46 АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", - сообщает компания.

Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). "Поэтому, по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья к венгерским потребителям", - сообщает компания.

"Укртранснафта" в понедельник, 20 мая, возобновила транзит российской нефти в ЕС, после чего он был приостановлен по обращению оператора нефтепроводов Венгрии.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.