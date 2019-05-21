Нардеп от БПП и экс-глава налоговой милиции незаконно строит высотку на Батыевой горе

На Батыевой горе в Киеве на земельном участке, принадлежащем Виктору Королю - генералу милиции первого ранга в отставке и нардепу от партии "Блок Петра Порошенко" - строится многоэтажка, несмотря на то, что это историческая местность и строить высотные дома здесь - незаконно.

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Эксперты предупреждают, что строительство высотки на Батыевой горе может угрожать оползнями. Соседние дома старые и построены без фундамента, на некоторых дворах уже образовались провалы. А во время строительства высотки на крыши домов посыпались стройматериалы и повредили их.

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