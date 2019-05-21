Выжить при обыске: украинцы разработали игру для бизнесменов

Авторы антистрессового VR-приложения VoxBox совместно с агентством антикризисных операций Underdog The UnLawyers разработали игру для бизнесменов, чтобы помочь им защитить свои активы в случае недоброжелательного визита правоохранительных органов.

Об этом рассказал директор агентства TABASCO Александр Смирнов, сообщает ЛИГА.net.

Игра называется Underdog.Страх-off. Ее суть состоит в том, что человек может пережить все ужасы обыска и попробовать разные варианты поведения в стрессовой ситуации.

"Стресс является причиной 80% всех болезней человека. Украинцы чрезвычайно подвержены стрессу из-за войны, экономических проблем и специфики ведения бизнеса. Поэтому в 2018 году мы изобрели виртуальную игру VoxBox, которая помогает избавляться от напряжения и страхов. Год спустя мы пошли еще дальше и создали приложение, которое поможет снизить стресс от экстренной ситуации на корню", — говорит Смирнов.

Новое приложение предназначается, в первую очередь, для корпоративного мира, который в любой момент может стать заложником правоохранителей.

CEO Underdog The UnLawyers Алексей Куприенко отметил, что обыскам подвержен любой бизнес в Украине. Это около 81 тысячи компаний с количеством сотрудников от 20 до 200 человек.

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"Сотни людей, которые в один момент становятся беспомощными перед действиями силовиков с оружием и удостоверениями. Мы стремимся к тому, чтобы изменить систему. Именно для создания технологии, которая поможет решать актуальные проблемы страны, мы придумали виртуальный симулятор "Обыск на выживание", — рассказал Куприенко.

Для игры потребуются очки виртуальной реальности, приложение на телефоне или планшет.

Суть игры Underdog.Страх-off состоит в том, что человек может пережить все ужасы обыска и попробовать разные варианты поведения в стрессовой ситуации виртуально, то есть абсолютно безопасно.

"Обыск на выживание" – мультисюжетная игра с 50 возможными сценариями. В каждой отдельной ситуации игроку предоставляется выбор, как действовать. И соответственно от его ответа зависит дальнейшее развитие событий. В результате у игрока формируется понимание того, какие стратегии поведения однозначно ведут к репутационным и материальным потерям при общении с правоохранителями, а какие наиболее выигрышные лично для него и компании в целом.

Официальная презентация состоится 23 мая в рамках IForum 2019.

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