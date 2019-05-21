Миссия МВФ прибыла в Украину на фоне обновления власти
21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.
Как сообщает "Громадське", миссия МВФ посетит Украину 2 недели.
В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.
По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
Отметим, что советник нового президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, однако в долгосрочной перспективе нужно продолжать сотрудничество с фондом.
А действующий премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку и призвал Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров..
Среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета.
Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный суд признал неконституционным.
В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.
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