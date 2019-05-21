Vodafone покупает у Ахметова Vega — СМИ

Управляющая компания СКМ Рината Ахметова продает один из своих телеком-активов - оператора фиксированной связи Vega.

Об этом Liga.net рассказали три источника на рынке: основатель, топ-менеджер и мидл-менеджер телеком-компаний.

По информации собеседников, покупателем выступит мобильный оператор Vodafone Ukraine.

"Сделка есть. Но не финализирована", - сообщает один из собеседников редакции в конкурентном телеком-операторе.

В СКМ не подтвердили и не опровергли информацию о сделке.

"Мы не комментируем гипотетические и несостоявшиеся сделки. Как только нам будет, что сказать, сразу же сделаем", - сообщили в пресс-службе.

В Vodafone вообще предпочли не предоставлять комментариев по этому вопросу. Ни да, ни нет.

Госуполномоченные АМКУ на правах анонимности сообщили, что пока не рассматривали заявок от СКМ и Vodafone на предмет концентрации рынка.

Сумма предстоящей сделки собеседникам издания неизвестна. Директор интернет-провайдера Триолан Вадим Сидоренко говорит, что ранее цена на подобное активы находилась в районе 6 годовых EBITDA. По показателям 2018 года это около 1 млрд грн.

"Но цена может зависеть от целей", - уточняет Сидоренко. Например, в Украине объявили о скором запуске 5G. "Технически чтобы его запустить, нужно по сути построить проводного провайдера, так как мобильных вышек нужно ставить очень много, на каждые 300 метров. А чтобы построить такую сеть, это работа не одного года", - уточняет Сидоренко. По его мнению, Vodafone может купить инфраструктуру для будущего поколения связи.

Общенациональный телеком-оператор Vega предоставляет услуги телефонии (около 450 000 абонентов) и доступа в интернет (около 150 000). Доход компании в 2018 году составил 641,3 млн грн, что на 4% больше, чем в 2017. EBITDA - 165 млн грн. Помимо Vega в телеком направление группы СКМ также входит Укртелеком - крупнейший оператор фиксированного интернета и телефонии в стране.

За последние полгода СКМ переоформил на Vega несколько ценных активов. В частности ей достались остатки частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, которые не пошли на 4G тендер. В общей сложности речь о 554 МГц в разных областях в Украине. В собственность Vega перешли полосы в 2,3-2,4 ГГц в нескольких регионах (в общей сложности 90 МГц). Vodafone получил в 2018 году на тендере 4G лицензию на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Так что гипотетически в будущем мобильный оператор сможет расширить полосу для улучшения качества предоставления услуг.

Vega также получила в собственность компанию Диджитал Скринз, которая развивает онлайн-кинотеатр oll.tv.

В 2015 году тогда еще МТС Украина продала свой бизнес фиксированной связи Комстар Украина самой компании Vega. В последующие годы МТС-Vodafone не раз приценивался к проводным операторам в Украине. И даже как-то анонсировала интерес к более мелким игрокам. Но дальше разговоров дело не пошло.

В отличие от Vodafone у Киевстар есть своя сеть оптоволоконного интернета. Она обслуживает около 1 млн абонентов.

По мнению экс-президента Киевстар Петра Чернышова, основной мотив покупки - конкуренция с Киевстаром и запуск так называемого тройного предложения: мобильная связь, интернет и телефония.

Отметим, что третий по величине мобильный оператор lifecell тоже ранее приценивался к интернет-провайдерам. На рынке была информация, что турецкий игрок введет переговоры с кабельным оператором Воля. Но безрезультатно. Вместо этого lifecell заключает с интернет-провайдерами партнерские соглашения: они выводят на рынок совместные пакеты. Так произошло с Ланет, Волей и, кстати, с Vega.

ВФ Украина (Vodafone Ukraine) обслуживает 20,8 млн абонентов. Доход в 2018 году - 11,9 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), где мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Напомним, 17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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