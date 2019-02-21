Что делать с нерастаможенной "евробляхой"

дмитрий ларин

Владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут либо вывезти их из Украины, либо продать на запчасти.

Об этом на брифинге заявил замминистра финансов Сергей Верланов, говорится в статье на Экономической правде.

Львиная доля владельцев "евроблях" по разным причинам не сможет растаможить свои авто.

"Что касается тех, кто не воспользуется правом растаможки, то мы видим две опции - это вывоз авто за пределы Украины и продажа на запчасти", - сказал Верланов.

Ранее ЭП описывала 5 возможных вариантов будущего "евроблях", среди которых были и указанные заместителем министра.

При этом Верланов отмечает, что таможни способны обслужить все авто на иностранной регистрации, которые остаются в Украине.

"В дальнейшем мы не прогнозируем большого количества растаможки "евроблях". Относительно ввоза дополнительных авто - они будут и рынок сам отрегулирует, сколько таких транспортных средств нужно", - заявляет и.о. заместителя главы ГФС.

По его мнению, в течение льготного периода не растаможились только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно.

"Чтобы не нарушать режим, люди просто оставили их за пределами страны. Часть машин отдадут на разборку. Ажиотажа по растаможиванию не прогнозируем. Сейчас будет маленький провал, а потом все стабилизируется к определенному потоку, в котором будет нуждаться рынок", - подытожил он.

Подробнее читайте в статье: Конец льготного периода растаможивания "евроблях". Что дальше

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

В феврале Кабинет министров решил ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардовгривен платежей.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

Группа народных депутатов предлагала увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Экономическая правда