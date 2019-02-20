Оперативные данные: "евробляхеры" растаможились уже на 12 миллиардов

дмитрий ларин

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен платежей.

Об этом сообщили Экономической правде в Государственной фискальной службе.

"Из общего количества оформленных автомобилей 124 тыс - это авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза", - сообщили в ГФС.

За их оформление уплачено более 7,6 млрд грн.

Из указанного количества 106,7 тыс - это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. За них владельцы добровольно уплатили более 907 млн ​​грн.

Топ-3 таможни, которыми оформлено наибольшее количество ТС на "еврономерах" с 25 ноября 2018 года: Киевская городская таможня - 20,9 тыс авто; Волынская таможня - 14,6 тыс авто; Закарпатская таможня - 10,9 тыс авто.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

В феврале Кабинет министров решил ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.

После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Экономическая правда