"Евробляхи" в законе. Ответы на самые распространенные вопросы

Как "легализировать" и купить авто на еврономерах, что делать, если машина ввезена "на верблюда". ЭП отвечает на вопросы, которые редакция получила в последние дни. (укр)

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих "євроблях" — авто на єврономерах, на європейській реєстрації.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який фактично буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, для осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП вже детально описувала зміни , передбачені законами. Втім, у читачів залишилося багато питань щодо майбутнього "євроблях", які вони ставили у коментаря до наших новин. У цьому матеріалі ЕП дає відповіді на найбільш поширені з них.

Зі зрозумілих причин у тексті немає відповідей на питання "звідки взяти гроші на розмитнення", "чому я повинен платити податки" та "коли всі вони наїдяться".

Дуже поширеним було прохання розрахувати суму платежів, які необхідно заплатити під час розмитнення конкретного авто в залежності від об’єму двигуна та віку. Спеціально для цього ми розробили калькулятор , за допомогою якого кожен зможе розрахувати вказану суму самостійно.

Відповіді підготовлені після спілкування з авторами законопроектів та представниками комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Коли закони набудуть чинності? Спочатку їх повинен підписати спікер парламенту і відправити президенту. Петро Порошенко має 14 днів на те, щоб схвалити їх, повернути на доопрацювання або накласти вето. Якщо президент поставить свій підпис, закони набудуть чинності наступного дня після опублікування.

Чому це досі не зроблено? Наразі у Верховній Раді зареєстровано дві постанови про скасування голосування за ці закони. За внутрішньою процедурою постанови повинні бути обов’язково винесені до залу і проголосовані. Тобто теоретично депутати ще можуть скасувати своє попереднє рішення. Але враховуючи, що за перший законопроект проголосувало 250 депутатів , а за другий – 245 , такий сценарій видається малоймовірним. Чи накладе вето президент прогнозувати також важко. Останнім часом він вирішив дистанціюватися від "токсичного" питання. Ми лише нагадаємо, що головою Податкового комітету, який розробляв вказані законопроекти, є депутат від президентської фракції Ніна Южаніна.

Якщо в мене немає "євробляхи", але я хочу купити і розмитнити її, я отримаю 50% знижку на акциз? Пільговий період 90 днів, який передбачає 50% знижку на акциз, застосовується до абсолютно до всіх вживаних транспортних засобів, які будуть ввезені в Україну в режимі імпорту. Навіть ті, які до цього не ввозилися.

Які податки я маю сплатити і як вони розраховуються? Про те, як за новими правилами розраховується сума акцизу, ЕП вже писала раніше . Крім цього треба сплатити 20% ПДВ, 7,3% мита (на авто, які ввозяться з ЄС. На машини з інших країн передбачено мито в розмірі 10% - ЕП) та від 3% до 5% збору в Пенсійний фонд. Все крім акцизу розраховується від вартості авто, яка повинна бути прописана в договорі купівлі-продажу. Але якщо митник вирішить що вартість занижена, він має право перевірити це у спеціальних базах. В першу чергу він буде дивитися на вік транспортного засобу, його стан та комплектацію.

Яким буде сам процес розмитнення? Покрокову інструкцію щодо процесу розмитнення протягом 30 днів повинен розробити Кабінет міністрів. У комітеті з питань податкової та митної політики запевняють, що це формальна процедура і правила не сильно будуть відрізнятися від існуючих. Просто все пропишуть в одному документі.

Коли інструкція буде розроблена, що я маю робити? Якщо у вас є авто на європейські реєстрації, перше, що треба зробити – привести свої документи в порядок. Для цього необхідно знайти реального власника або представника компанії, на яку оформлене авто. Коли ви будете готові розпочати процес розмитнення, машину треба зняти з реєстрації, обов’язково оформити договір купівлі-продажу (в договорі повинна бути вказана вартість, з якої буде розрахована сума податків – ЕП.) і з усім пакетом документів в'їхати в Україну в режимі імпорту. Відомі випадки, коли на одну фірму або особу-іноземця було оформлено сотні автомобілів. Якщо вони з будь-яких причин вирішать зникнути, щоб не займатися переоформленням такої кількості машин, у українців можуть виникнути проблеми. Без фактичного власника легалізувати такі авто неможливо.

Чи обов’язково вивозити авто за кордон для його розмитнення? Все залежить від того, чи є у вас всі документи на руках. Теоретично, можна виконати всі процедури і в Україні. Відповідно до норм Митного кодексу, особа, яка ввезла авто, має право змінити будь-який режим в режим імпорту і розмитнити авто в будь-якій з 27 внутрішніх митниць України. Але це може зробити тільки той, хто ввозив авто.

А якщо машину ввіз "верблюд"? Дійсно, зазвичай авто в Україну ввозить і передає в користування українцю третя особа – так званий "верблюд". Він у більшості випадків не співпадає з реальним власником, а ввезена машина у базі митниці може числитися як порушник. Для того, щоб закрити по базі це авто реальний власник має право сплатити штраф в розмірі 8,5 тисяч гривень за третю особу. Після цього він може почати процес розмитнення, звичайно, якщо має договір купівлі-продажу, та знайшов власника, який погодиться зняти транспортний засіб з обліку. Зробити це нерезидент може за присутності українця, який хоче оформити машину на себе, або його довіреної особи.

Скільки авто на рік зможе завезти 1 громадянин? Якщо в українця є потреба і кошти, можна купити хоч 100 авто, але знижка у 50% діятиме тільки щодо першого транспортного засобу. За кожен наступний доведеться сплатити всю суму податків.

Чи можна такі авто перепродати? До цього діяла норма, яка дозволяла українцю завезти тільки 1 авто на рік без права його відчуження протягом 365 днів. Відтепер, якщо особа захоче продати машину, вона може це зробити, але починаючи з другої машини повинна сплачувати в бюджет 5% податку на доходи фізичних осіб від вартості продажу.

Протягом якого часу поліція не буде чіпати "бляхарів"? Адаптаційний період, протягом якого українці матимуть право зареєструвати транспортні засоби за українським законодавством становить 180 днів. Якщо хтось не встигне, він буде оштрафований за порушення митних правил. Детальніше про штрафи та покарання — тут .

Екологічна норма "євро 5" скасована чи ні? Так. Будь-які екологічні стандарти щодо вживаних легкових авто вказаними змінами скасовують. Українці зможуть ввезти транспортний засіб будь-якого віку, але акцизний податок на старі авто буде вищий через віковий коефіцієнт.

А що означає максимальний віковий коефіцієнт 15? Виходить, 16 річне авто ввозити не можна? Можна ввозити авто будь-якого віку. Просто під час розрахунку суми акцизу навіть 20 річна машина буде рахуватися за віковим коефіцієнтом 15. До речі, щоб правильно визначити вік авто, треба розуміти, що в розрахунок береться кількість повних календарних днів (повний рік - ЕП). Наприклад, якщо авто було вироблено всередині 2008 року, а ви вирішили його розмитнити у грудні 2018, то в якості віку машини рахується період з 2009 по 2017 рік. Якщо ж ви вирішили оформити транспортний засіб у січні наступного року, то 2018 рік також необхідно включати в розрахунок.

Пільговий період діятиме тільки для машин з ЄС? Ні. Дія вказаних законів розповсюджується на всі авто. Пільговим періодом можуть скористатися особи, які захочуть ввезти залізного коня з Азії чи США. Раніше ЕП вже розповідала, чим українців приваблюють американські авто і як відбувається процес їх придбання .

Чи передбачені якісь пільги? Жодних пільг для окремих категорій громадян вказаними змінами не передбачено. Умови рівні для всіх. Під час розробки законопроектів висувалися пропозиції щодо введення пільг для учасників АТО та багатодітних сімей, але депутати їх відхилили.