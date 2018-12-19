Растаможка "евроблях": обнародован временный порядок таможенного оформления автомобилей
Обнародован Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.
Постановление Кабинета министров от 12 декабря 2018 года №1077, которым утвержден соответствующий порядок, опубликовано на Правительственном портале.
Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.
Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;
минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
Постановление принято на выполнение Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.
Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.
Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.
Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.
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