Льготный период оформления "евроблях" не продлят – ГФС

Фото Дмитрия Ларина, ЭП

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий в Facebook.

Он отметил, что с начала года в зонах таможенного контроля некоторых таможен накопилась значительное количество авто, владельцы которых ожидают уплатить платежи, – но "популисты" советуют автовладельцам не спешить, мол будет продолжео льготный период (коэффициент 0,5 для акцизного налога), изменен порядок таможенного оформления транспортных средств и тому подобное.

"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется", – написал Кривицкий.

"После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет", – подчеркнул он.

"А уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства", – добавил Кривицкий.

Он призвал владельцев авто "оперативно воспользоваться предоставленной законом льготой (до 22 февраля) и возможностью беспрепятственно пользоваться европейским автомобилем".

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

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Украинская правда