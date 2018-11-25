Законы о "евробляхах" вступили в силу

25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

В субботу указанные законы были опубликованы в газете "Голос Украины".

В пресс-службе ГФС сообщили, что начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются.

"Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких авто на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения", - говорится в сообщении.

"Таким образом, если резидент планирует осуществить пересечение таможенной границы Украины на авто с иностранной регистрацией и вернуться после 00.00 часов 25 ноября, то уплата таможенных платежей или денежного залога является обязательной", - заявили в пресс-службе.

8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, которые должны поставить точку в вопросе так называемых евроблях — авто с еврономерами и европейской регистрацией.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда