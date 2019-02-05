В Украине могут продлить льготный период растаможки "евроблях"

дмитрий ларин

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

Соответствующий законопроект №9522 зарегистрирован в парламенте 1 февраля.

Документ, авторами которого являются депутаты Верховной Рады Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко ("Народный фронт") и Василий Петевка ("Воля народа"), предлагает парламенту продлить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней.

Горват на своей странице в Facebook подтвердил, что льготный период предлагается продлить на 180 дней вместо 90, то есть до 23 мая текущего года.

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Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 4 миллиарда гривень.

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Экономическая правда