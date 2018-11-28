Сколько стоит растаможка авто по новому закону. Калькулятор

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства авто на єврономерах.

Починаючи з цієї дати кожен власник машини на європейській реєстрації може розмитнити транспортний засіб за новим законом. Більше того, якщо ви встигнете легалізувати машину протягом пільгового періоду в 90 днів, то отримаєте 50% знижки на акциз.

Скільки і які податки повинен заплатити новоспечений власник в залежності від віку транспортного засобу, його вартості та обсягу двигуна?

Вартість розмитнення автомобіля При ввезені автомобілів в Україну або легалезації незаконно ввезених авто з 24 листопада 2018 року



Інформація про транспортний засіб:



Вартість автомобіля за кордоном:

Вік автомобіля: Об'єм двигуна: Тип двигуна: Звідки ввозиться авто: Податки і збори: ПДВ: Ввізне мито: Акцизний податок: Збір до Пенсійного фонду: Разом:

Акцизний податок із коефіцієнтом 0,5*: Всі податки і збори з пільговим акцизом*: * ставки акцизного податку розраховуються із застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,5 в перші 90 днів з моменту вступу закону в силу. ** для визначення групи автомобілів за критерієм вартості для обчислення ставки збору до Пенсійного фонду використовується курс гривні до євро 31.62. *** під час першої реєстрації автомобіля необхідно також оплатити вартість державного номера і бланків, а також вартість самої послуги реєстрації.

Розмитнення авто. Які податки треба заплатити?

Щоб завезти іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами, ПДВ (20% від вартості авто), ввізне мито (5-10% від вартості), і збір до Пенсійного фонду (3-5%).

Все, крім акцизу, розраховується від вартості авто, яка повинна бути вказана в договорі купівлі-продажу (так звана купча - ЕП). Якщо митник вирішить, що вартість занижена, він має право перевірити це у спеціальних базах. До уваги будуть братися вік транспортного засобу, його стан та комплектація.

Що треба зробити перед розмитненням

Перш за все треба навести лад з документами. Для цього необхідно знайти реального власника або представника компанії, на яку оформлене авто.

Машину треба зняти з реєстрації та оформити договір купівлі-продажу. У договорі повинна бути вказана вартість, з якої розраховуватимуться податки. З цими документами слід в'їхати в Україну в режимі імпорту.

Коли "власників" авто на єврономерах будуть штрафувати

Адаптаційний період, протягом якого українці матимуть право зареєструвати транспортні засоби за українським законодавством, становить 180 днів.

Якщо хтось не встигне, він буде оштрафований за порушення митних правил. Детальніше про штрафи та покарання ми писали раніше.

Чи треба вивозити "євробляху" за кордон

Усі процедури можна пройти і в Україні, але це залежить від того, чи є на руках всі документи.

Особа, яка ввезла авто, може змінити будь-який режим на режим імпорту і розмитнити авто у будь-якій з 27 внутрішніх митниць України. Однак це може зробити тільки той, хто ввозив машину.

Чи скасована екологічна норма "Євро 5"

Так. Українці зможуть ввезти транспортний засіб будь-якого віку, але акцизний податок на старі авто буде вищий через віковий коефіцієнт.

Реєструвати "євробляхи" будуть цілодобово

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що їхні сервісні центри готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією.