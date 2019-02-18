IT-индустрия выступает против ужесточения правил для ФЛП

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

И. о. директора ассоциации "IT Украина" Дмитрий Овчаренко говорит, что для украинской IT-индустрии законопроект Минсоцполитики неприемлем.

"Обратите внимание на название законопроекта: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников". Это лицемерие. Вы слышали когда-нибудь массовые заявления айтивцив о нарушении их трудовых прав?" - спрашивает Овчаренко.

По его словам, истинная цель Минсоцполитики - ввести еще один способ наживы на бизнесе.

Вице-президент крупнейшей в Украине аутсорсинговой компании EPAM Юрий Антонюк говорит, что его компания не поддерживает законопроект Минсоцполитики.

"Уверен, что другие IT-компании солидарны с нами. Проект не учитывает нынешних реалий ведения бизнеса и новых форм сотрудничества для креативных и IT-профессий.

Такие законопроекты должны создаваться совместно с представителями профессий и бизнеса, в дискуссиях и обсуждениях всех "за" и "против". Если, конечно, министерство хочет учесть права специалистов", - отметил он.

По мнению Антонюка, такая законодательная активность напоминает очередную попытку наполнить бюджет, на этот раз - за счет IT-индустрии, которая активно развивается. Более того, это происходит накануне выборов, которые каждый раз заставляют беспокоиться бизнес и инвесторов.

Он также обращает внимание на то, что в европейских странах с развитыми экономиками 40-45% населения заняты в креативных и IT-индустриях. Для этого кластера государство создает законодательные и налоговые условия для развития. Например, Польша и Германия предлагают упрощенные условия работы для специалистов из Украины.

В Украине креативный класс начал развиваться в том числе благодаря упрощенным условиям налогообложения. Для продолжения развития необходимо понятное и стабильное законодательство для бизнеса и самозанятых специалистов, учитывающий новые формы сотрудничества: фриланс, цифровое рабочее место, удаленная работа.

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Напомним:

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компанийвыросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс. Две из них пересекли порог в 6000 специалистов. Темпы роста стали рекордными за последние пять лет.

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, работников в этой сфере - 150 тысяч, через полтора года их станет уже 200 тысяч.

Ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

Выручка IT-компаний Украины и ее соседей растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру

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Экономическая правда