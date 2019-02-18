Предпринимателям здесь не место: зачем Кабмин объявил войну ФЛП

В Минсоцполитики хотят "прикрыть" схему с трудоустройством физлиц-предпринимателей. Какие у чиновников истинные цели и кто больше всего от этого пострадает.

Министерство социальной политики предлагает запретить бизнесу оформлять сотрудников как физических лиц-предпринимателей. Подобная легальная схема в Украине, как известно, используется многими работодателями для снижения налоговой нагрузки.

Соответствующий проект закона министерство опубликовало на своем сайте. Согласно документу, его авторы предлагают дополнить Кодекс законов о труде новой статьей — "Признаки наличия трудовых отношений".

В чем суть изменений? Предлагается запретить использовать гражданские отношения между компанией и физлицами-предпринимателями. В проекте чиновники прописали 7 критериев, которые должны свидетельствовать о трудовых отношениях между двумя лицами.

Наличия любых трех критериев будет достаточно, чтобы Госслужба по вопросам труда признала отношения трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

ВАЖНО ЗНАТЬ. Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с физлицами-предпринимателями, уменьшают свои налоговые обязательства. Они освобождаются от уплаты 22% единого социального взноса с фонда заработной платы работников. В отличие от наемного работника ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет лишь 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн по состоянию на февраль 2019).

Обсуждение этого проекта в общественной среде вызвало настоящую бурю.

Представители бизнеса выступили с резкой критикой законопроекта. По их мнению, он не учитывает современные реалии ведения бизнеса и новые формы сотрудничества для креативных и IТ профессий. В свою очередь, их оппоненты аппелируют к неравным правилам игры и дисбалансам в экономике.

Что думают об этом в Минсоцполитики, и как оценивают изменения юристы и бизнес, выясняла ЭП.

Минсоцполитики: выиграют все

В поддержку своего законопроекта чиновники Минсоцполитики утверждают: многие граждане жалуются на то, что работодатели вынуждают их заключать гражданско-правовые договора, хотя работу они должны выполнять на условиях трудового договора.

В результате люди не получают законный социальный пакет, в частности, отпуска, больничные, гарантии и компенсации по сохранению места работы, должности, средней заработной платы на время выполнения государственных или общественных обязанностей, гарантий, направленных на охрану материнства и другое.

Чтобы решить эту проблему, чиновники хотят ввести так называемый принцип презумпции наличия трудовых отношений. Для этого предлагается внести в Кодекс законов о труде семь признаков наличия трудовых отношений. При наличии как минимум трех из таких признаков работа будет считаться трудовыми отношениями со всеми вытекающими обстоятельствами.

Что это за семь критериев?

1. Периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица. Дважды и более.

2. Личное выполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется.

3. Вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода физлица-предпринимателя за последние шесть месяцев.

4. Работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

5. Физлицо-предприниматель выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками.

6. Организация условий труда, в том числе предоставление рабочего места, обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа.

7. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

Что это даёт, по мнению чиновников из Минсоцполитики?

Первое — лица, выполняющие работу, без заключения трудового договора смогут наконец заключить трудовой договор, который будет защищать их интересы.

Такие люди не смогут уклоняться от исполнения гражданских или государственных обязанностей, например, проходить военную службу по призыву, а также не смогут без достаточных на то оснований получать государственную социальную помощь.

Второе — лица, использующие наемный труд без оформления трудовых договоров, не смогут оптимизировать налоговую нагрузку. Взамен они получат уменьшение размера штрафных санкций или полное отсутствие таких штрафных санкций, подчеркивают в Минсоцполитики.

Третье — работники предприятий, учреждений, организаций и физических лиц получат прозрачные условия продолжения трудовых отношения в случае продажи или передачи бизнеса.

Четвёртое — произойдет легализация трудовых отношений.

У подобной инициативы есть сторонники и среди экономистов. По мнению заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, ФОПы создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень и делают невозможным развитие финансовых рынков.

Юристы: весь IT-аутсорсинг будет загнан в жесткие рамки

Партнер практики корпоративного права ЮК Juscutum Руслан Редька говорит, что с принятием законопроекта в таком виде Госслужба труда получит четкий перечень критериев и бизнесу будет сложно обойти эти правила.

"При работе с ФЛП избежать таких признаков практически невозможно", — подчеркивает юрист.

Для работодателей риск получить штраф за сокрытие реальных трудовых отношений возрастает, а шансы оспорить его в суде наоборот — уменьшаются. Например, сейчас инспекторы труда переквалифицируют отношения в трудовые, руководствуясь внутренними убеждениями. А после принятия законопроекта их позиция будет базироваться на критериях, предусмотренных законом.

В результате принятия законопроекта, говорит Редька, ФЛП рискуют лишиться своего "льготного" налогового тарифа в 5% и вынуждены будут отдавать государству 18% подоходного налога и 1,5 % военного сбора, как наемные сотрудники.

Часть работодателей сознательно будет настаивать на заключении трудовых договоров для минимизации рисков высоких штрафных санкций и доначисления налоговых обязательств, в связи с чем шансы законно трудоустроиться и получать "белую" зарплату вырастут.

В то же время, весь аутсорсинг, представленный в основном ФЛП, будет загнан в жесткие рамки ограничений. При этом лиц, выполняющих работы с тяжелыми, вредными условиями труда или повышенного риска для здоровья, работ с повышенной опасностью обяжут иметь статус СПД, прогнозирует юрист ЮК Juscutum.

"Особое влияние законопроект окажет на сферу услуг, IT, агро- и строительный бизнес, ритейл. Там, где чаще всего прибегают к привлечению ФЛП и физических лиц по гражданско-правовым договорам", — заключает Редька.

Вместе с тем, его коллега из ЮК Axon Partners Оксана Кочкодан не считает, что законопроект приведет к революционным изменениям в сфере трудовых отношений.

"Сейчас работодатели, которые работают с ФЛП по гражданско-правовым договорам, достаточно сильно себя страхуют, — говорит Кочкодан. — Они и сейчас стараются избегать этих семи признаков. Просто выходит, что законопроект больше развязывает руки государственным органам. Я не считаю изменения революционными, но считаю их не очень благоприятными для бизнеса".

Бизнес: законопроект не учитывает нынешние реалии

Бизнес, прежде всего в лице представителей IT-индустрии, дающей Украине 4% ВВП , выступает против принятия законопроекта.

Вице-президент крупнейшей в Украине аутсорсинговой компании EPAM Юрий Антонюк говорит, что его компания не поддерживает законопроект Минсоцполитики.

"Уверен, что другие ИТ-компании будут солидарны с нами, так как он не учитывает нынешние реалии ведения бизнеса и новые формы сотрудничества для креативных и ИТ профессий", — объясняет Антонюк.

"Подобные законопроекты должны создаваться совместно с представителями профессий и бизнеса, в дискуссиях и обсуждениях всех "за" и "против". Если конечно министерство хочет учесть права специалистов", — добавляет он.

По мнению Антонюка, такая законодательная активность напоминает очередную попытку наполнения бюджета, в этот раз за счет активно развивающейся ИТ- индустрии. Более того, это происходит накануне выборов, которые каждый раз приносят обеспокоенность для бизнеса и инвесторов.

Он также обращает внимание на то, что в европейских странах с развитыми экономиками около 40-45% населения заняты в креативных и ИТ индустриях. Для этого кластера со стороны государства созданы и законодательные, и налоговые условия для развития. А такие страны, как Польша и Германия, в последнее время создают специальные упрощенные условия для специалистов из нашей страны.

В Украине креативный класс уже зародился, начал активно развиваться, в том числе благодаря упрощенным условиям налогооблажения для предпринимателей. Для того, чтобы развитие продолжалось необходимо понятное и стабильное законодательство для бизнеса и самозанятых специалистов, учитывающее новые формы сотрудничество (фриланс, цифровое рабочее место, дистанционная работа и т.д.).

И самое главное, нужна трансформация сознания у государственных органов, как именно работать с креативным и ИТ кластером специалистов, добавляет Антонюк.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Ассоциации "ИТ "Украины" Дмитрий Овчаренко говорит, что для украинской ИТ индустрии законопроект Минсоцполитики является неприемлемым.

"Обратите внимание на название законопроекта: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников". Очевидно лицемерие. Вы слышали когда-нибудь о массовых заявления ИТ-шников о нарушениях их трудовых прав? Так может КЗоТ с 60-х годов прошлого века поможет лучше?", — говорит Овчаренко.

По его словам, на самом деле этим документом прикрывается настоящая цель разработчика законопроекта — Минсоцполитики — ввести еще один способ наживаться на бизнесе.

Примером этого, по его словам, является норма законопроекта, согласно которой факт наличия трудовых отношений устанавливается должностным лицом центрального органа исполнительной власти (ч 3 ст 21-2). Но в следующей части этой же статьи написано, что факт наличия трудовых отношений может устанавливаться в судебном порядке.

"То есть главный в этом процессе даже не суд, а государственный инспектор труда!", — возмущается Овчаренко.