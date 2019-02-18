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"Мертвый хватает живого": о новых инициативах МинСоца по поводу штрафования ФОПов

"Мертвый хватает живого": о новых инициативах МинСоца по поводу штрафования ФОПов

Цель — выгнать квалифицированных и талантливых в эмиграцию и лишить Украину призрачных перспектив на будущее, окончательно превратив ее в Винницуэлу.
Понедельник, 18 февраля 2019, 01:10
Владимир Дубровский
старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы Налоговая и бюджетная реформа РПР

Ради спасения давно уже мертвой солидарной пенсионной системы наше Министерство Социалистической политики выкатило очередной шедевр 

Как и следовало ожидать, Минсоц подхватил давно гулявшую коридорами власти идею прищучить компании, которые оформляют своих сотрудников ФОПами 3 группы, чтобы избежать налога на труд (ЕСВ) и снизить НДФЛ.

То есть, простыми словами, убить соответствующие отрасли, выгнать квалифицированных и талантливых в эмиграцию и этим лишить Украину даже призрачных перспектив на будущее, окончательно превратить ее в Винницуэлу.

Кстати, венесуэльские социалисты начинали так же: ужесточением условий работы выгнали из страны иностранные компании, в итоге сидят на величайших в мире запасах нефти и не могут их даже добыть.

Для Украины, которой природа не дала таких ископаемых ресурсов (к великому счастью — как раз Венесуэла и Эквадор служат хрестоматийной иллюстрацией "ресурсного проклятья") единственная надежда выбраться из нищеты — это человеческий капитал. И именно к нему тянут свои загребущие руки отечественные социалисты...

Последствия не трудно предугадать. Перефразируя Тэтчер, социализм всегда и везде заканчивался тогда, когда заканчивались чужие деньги. А поскольку у нас особого запаса в этом плане нет, то закончится он еще быстрее и печальнее, чем в Венесуэле.

Но позвольте, скажут поклонники Ревы (глава Минсоцполитики Андрей Рева — ЭП), все должны платить налоги, тем более, что ЕСВ — это же забота о работнике, чтобы он, бедный, потом получал пенсию...

Начнем с последнего. Тот, кто заботится о человеке против его воли — и есть социалист. Люди (а особенно — квалифицированные, которые зарегистрировались предпринимателями) — не дураки, и не враги самим себе. И на мизерную государственную пенсию они не надеются.

При этом, совершенно правильно, стремятся снять с государства это тяжкое бремя в старости платить им пенсию выше минимальной — потому что даже в самом радужном варианте они получат из солидарной копилки меньше, чем туда положат.

Солидарная система мертва, живет на искусственном дыхании, и лучшее, что можно с ней сделать — это похоронить. Почему так — я подробно описывал здесь.

Вдобавок, налог на труд, по данным исследований ОЭСР — самый вредный (после корпоративного налога) для экономического роста. Если сократить размер перераспределения ВВП правительством именно за счет ЕСВ, то можно удвоить нынешние вялые темпы роста — стать страной, привлекательной для инвестиций, перспективной...

Впрочем, с перспективами тоже не все так просто. В этом году Всемирный экономический форум в Давосе официально признал то, о чем я и многие другие экономисты твердят уже не первый год, в современном мире Индустрии 4.0 у развивающихся стран больше нет перспективы быстро вырасти за счет экспортно-ориентированной индустриализации, основанной на дешевой рабочей силе, как это сумели восточно-азиатские страны.

Двери промышленного аутсорса закрываются за счет роботизации, и за его остатки будет сумасшедшая конкуренция, в которой не разбогатеешь. Собственно, Украина изначально имела крайне плохие позиции в этой давке, но сейчас об этом можно просто забыть. Великие индустриальные державы остались в 19-20 веке.

Защитникам "великой аграрной державы" придется тоже осознать, что таковые остались еще раньше, а в современном мире сельское хозяйство, каким бы успешным оно ни было, ни в одной из богатых стран не является драйвером роста.

Даже в Аргентине оно составляет 6% от ВВП (в Украине — уже больше 8%). И даже если оно вырастет в десять раз, то наш ВВП едва удвоится — а до развитых стран нам расти в 4-5 раз (это если по паритету покупательной способности)...

Поэтому единственная надежда — на экспорт интеллектуальных услуг и инноваций. ИТ — это пример того, как такой экспорт работает. Но есть еще много других, не менее перспективных направлений...

Все их объединяет использование человеческого капитала — одного из немногих позитивных наследий "совка", которые нам достались. Украина в международных рейтингах входит в первые 50 по этому показателю и способности производить инновации. По предпосылкам для развития промышленности — хорошо если в первую сотню.

Однако с человеческим капиталом есть проблема: он представлен, как ни странно, людьми. Причем, квалифицированными и способными, которым ничего не стоит освоить иностранные языки (а во многих случаях они без этого и сейчас не могут работать), и уехать туда, где больше платят и лучше жизнь.

Труд их востребован именно там, в Украине у них нет (и не может быть — в силу бедности) рынка, они работают на экспорт, часто в онлайн режиме. И рабочие визы им дают с радостью. Так что никаких проблем переехать ближе к потребителю у них нет — и, увы, этот процесс активно идет. По способности удерживать таланты наша страна далеко во второй сотне тех же рейтингов...

И это, замечу, несмотря на то, что здесь они могут, немного покривив душой оформить ФОП и платить 5% от дохода! Еще раз: несмотря на то, что это действительно очень мало, едут, все равно, не К нам, а ОТ нас! Видимо, по совокупности факторов (прежде всего, по соотношению цена/качество "государственных услуг") Украина проигрывает.

И это не решается лозунгами. Если мы и сейчас наблюдаем утечку мозгов, то можно себе только представить, насколько она возрастет, если и этого фактора не будет...

Да, 5%+ минимальный ЕСВ — это меньше, чем платят некоторые другие категории (только не надо сразу учителей приплетать — им государство платит, оно просто перекладывает деньги из одного кармана в другой).

Но кто там что говорил о "льготах для приоритетных отраслей", а? Да, я был и остаюсь противником таких льгот — прежде всего потому, что получают их по факту не "новорожденные", а "угасающие", но имеющие мощное лобби отрасли, вроде пресловутого автомобилестроения, не имеющие иных перспектив, кроме как жить за счет других.

И распределяют их, соответственно... ну не мне Вам рассказывать.

Однако в данном случае это не отраслевая поддержка, а элемент политики конкурентоспособности — поддержки и развития конкурентных преимуществ страны. Такой же, как, например, образование, причем принципиально некоррупционный.

Но есть ли смысл вкладывать десятки миллиардов в образование, чтобы потом экспортировать не интеллектуальную продукцию, а сами кадры, которые ее могут производить? Точнее, не экспортировать (продавать) а дарить?

А на что надеются министры-социалисты? Очень приблизительный подсчет показывает, что оборот таких ФОП, которых по совокупности критериев можно было бы характеризовать как "наемных" составляет около 20 млрд грн — едва ли десятая часть от "зарплат в конвертах". Соответственно, если бы удалось их обложить по полной программе, это дало бы аж 5 млрд. в бюджет и ПФУ.

Для сравнения — примерно столько же теряется от льгот и из рук вон плохого администрирования налога на землю. Мертвую солидарку эти крохи точно не реанимируют. Зато у ДФС (и ПФУ, если тому же Минсоцу удастся задуманное) откроется просто клондайк для проверок и, соответственно ... ну, вы догадались.

А компаниям, которые работают с ФОП — не важно, подпадают те под критерии, или нет — соответственно придется раскошеливаться на поддержку бедных, а именно чиновников и инспекторов. Другое дело, что, с учетом сказанного выше, немалая часть из таких компаний свернется и уедет из Украины в более благоприятные края. Естественно, вместе с кадрами — социалисты ведь не знают такого слова, как "эластичность"...

В общем, пора запускать хэштег #соціалістів_у_відставку! Потому что без будущего —плохо. А у них его нет. И у нас — тоже, если не избавимся от них.

И "Карфаген должен быть разрушен" — пока не похоронена солидарка, она будет хватать живых и тащить их за собой в могилу, как на этой скульптуре.

 

Оригинал публикации — на странице автора Facebook.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ФЛП налоги Минсоцполитики Пенсионный фонд

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