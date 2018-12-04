Новости дня: о суде между Коломойским и Приватбанком, приостановке строительства в Одессе и McDonald’s

О суде между Коломойским и Приватбанком, приостановке строительства в Одессе и McDonald’s.

О суде между Коломойским и Приватбанком. В Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, адвокаты Коломойского ошеломили собственной версией решения суда: они заявили, что суд "разморозил" замороженные 2,6 миллиарда долларов олигарха.

Мы выслушали позиции сторон и начали изучать решение суда. И увидели, что экс-акционеры "Приватбанка" признали нанесение убытков банку в размере 248 миллионов долларов. Мошенническим путем!

О приостановке строительства в Одессе. Строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверки разрешительной документации застройщиков.

О разблокировке Азовских портов. Российская Федерация разблокировала движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

О субсидии. В правительстве разъяснили, как потребителю оплатить обязательный платеж за коммуналку при наличии субсидии.

О прибыльных и убыточных банках. В октябре и в целом с начала года самым прибыльным украинским банком стал государственный Приватбанк. Самым убыточным - Проминвестбанк.

О спутниковом рекорде SpaceX. Компания SpaceX побила собственные рекорды по количеству запусков за год и количеству доставленных на орбиту спутников за один раз.

О McDonald's. Американская McDonald's судится с украинской компанией и Минэкономразвития из-за использования торговых марок Mc'Corn и MacCorn.





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