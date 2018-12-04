Россия частично разблокировала порты в Азовском море - Омелян

По состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава министерства отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным "благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа".

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

Как сообщалось, 25 ноября в Азово-Керченской акватории пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.

Во время атаки россияне захватили в плен 24 украинских военных и три их корабля. Россияне обвинили украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым.

Все захваченные украинские военные были арестованы.

Президент РФ Владимир Путин только спустя трое суток прокомментировал инцидент в Азово-Керченской акватории, обвинив во всем украинские власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение указанной ситуации это "практический вопрос", в котором Россия не нуждается в посредниках.

В связи с военной агрессией на море Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

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Экономическая правда