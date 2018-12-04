McDonald's судится с украинской компанией и министерством

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Американская компания McDonald's International Property просит суд запретить использование торговых марок Mc'Corn и MacCorn, продукты под которыми производит украинский холдинг "Аскания-Трейдинг".

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева, передает Liga.net.

Согласно материалам дела, McDonald's подала иск против украинского Министерства экономического развития и торговли и компании "Аскания Трейдинг" с требованием запретить использование торговых марок Mc'Corn и MacCorn.

Основателями украинской компании, по данным YouControl, являются Валентин Пономаренко и Олег Журавский.

Американская компания требует запретить "Аскании-Трейдинг" использовать и передавать право собственности на знаки для товаров и услуг другим лицам или отказываться от указанных свидетельств на знаки для товаров и услуг.

Судебные тяжбы длятся уже третий месяц, но подготовительное заседание по делу все время переносят - процесс затягивается.

Mc'Corn - собственный бренд "Аскании Трейдинг", сказано на сайте компании. Продукция под ТМ Mc'Corn выпускается в сотрудничестве с крупнейшим европейским производителем попкорна для приготовления в микроволновой печи, датской компанией Popz Holding LLC.

Отмечается, что с момента выдачи свидетельств Украины на названия "Mc’Corn" и "MacCorn" прошло почти 10 лет.

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