Коломойский признал нанесение убытков "Приватбанку" на 250 миллионов долларов

Экс-акционеры "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали нанесение убытков банку в размере 248 миллионов долларов вместо инкриминируемых им 1,9 миллиарда долларов.

Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона, которое есть в распоряжении Экономической правды.

В одном из пунктов решения говорится, что истец (государство Украина в лице Министерства финансов и НБУ - ред) обвиняет ответчиков (Коломойского, Боголюбова и связанных с ними компании - ред) в нанесении убытков банку мошенническим способом в размере 1,9 миллиарда долларов плюс проценты.

В свою очередь, ответчики не стали отрицать факт нанесения убытков банку, но лишь в размере 248 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

Кроме того, суд предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции.

В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.

Как стало известно ранее, Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Но источники, близкие к Приватбанку, тогда заявили, что никакого решения по этому делу пока нет.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

