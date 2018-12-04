Пришла субсидия. Как потребителю оплатить обязательный платеж

Потребители могут рассчитаться за потребленные сверх нормы газ, воду или электроэнергию сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.

Об этом сообщает портал Teplo.gov.ua.

"К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц - ЭП.) в размере 550 гривен. Обязательный платеж домохозяйства 820 гривен. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачена его фактическая стоимость - 92,26 гривен.

В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией ", - говорится в сообщении.

"Или же в ноябре обязательный платеж составляет тысячу гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в декабре-январе", - заявляют в правительстве.

При этом, как отмечается, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

Если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 гривен.

"Сумма субсидии, которая предоставляется гражданам для оплаты комуслуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов", - сообщает пресс-служба.

"Если поставщик "игнорирует" сэкономленную субсидию и проводит расчеты по-другому, он нарушает действующее законодательство. В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а в случае отсутствия реакции – к органам власти на местах или органам местного самоуправления", - посоветовали в Кабмине.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

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Экономическая правда