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Названы самые прибыльные и убыточные банки

Вторник, 4 декабря 2018, 11:00

В октябре и за период январь-октябрь самым прибыльным украинским банком стал государственный Приватбанк.

Об этом пишет FinClub.

Второе место в октябре с прибылью в 458,5 млн гривен занял Райффайзен Банк Аваль.

Топ-3 неожиданно замыкает Укрсоцбанк (261,7 млн гривен), который по итогам января-сентября был убыточным.

Остальные прибыльные банки из топ-10 с иностранным капиталом, кроме ПУМБ Рината Ахметова (+214 млн гривен) и государственного "Укрэксимбанка" (+183,3 млн гривен).

Самые прибыльные банки октября

 

Самыми убыточными были банки с российским капиталом: Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк - 66,7 млн гривен. В ноябре в ВТБ Банк вошла временная администрация после признания банка неплатежеспособным.

Самые убыточные банки октября

 

Экономическая правда

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