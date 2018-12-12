Новости дня: о Насирове, пенсии, пенсионном возрасте и евробляхах

О чём все говорили сегодня?

О Насирове. Он заявил, что продолжит работу в ГФС.

А Маркарова рассказала, когда представит реформу Государственной фискальной службы.

О банке Жеваго. Из него незаконно вывели 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.

О пенсионном возрасте. В Мировом банке утверждают, что роста пенсионного возраста не избежать.

О самих пенсиях. С 1 марта 2019 перерасчет пенсий будет происходить автоматически.

О евробляхах. Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости "евроблях" при растаможке.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к спору с российским "Газпромом" о взыскании с него 2,6 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

О торговой войне. Китай согласился на первый шаг в прекращении торговой войны с США.

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Экономист Мирового банка Алексей Случинский: Пенсионный возраст будет повышаться

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