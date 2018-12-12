Китай погодився на перший крок у припиненні торговельної війни з США

Китай під час торговельних переговорів із США висловив готовність знизити мита на американські автомобілі з 40% до 15%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

Такі заходи Пекіна можуть стати першим конкретним кроком із урегулювання конфлікту з США у сфері торгівлі.

Пропозиція прозвучала під час минулої в понеділок телефонної конференції, в якій брав участь міністр фінансів США Стівен Мнучін і віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе, пише газета.

За даними аналітичної компанії LMC Automotive, у 2017 році США поставили до Китаю 266 тис. автомобілів, а згідно з даними митного управління КНР, у вартісному вираженні експорт становить 9,5 млрд доларів. Мита на американські автомобілі було підвищено у відповідь на аналогічні дії Вашингтона, після чого компаніям довелося збільшити ціни, щоб уникнути збитків.

Так, Tesla влітку збільшила ціну седана Model S і кросовера Model X у КНР на 22,6-37,6 тис. доларів, залежно від комплектації, хоча в листопаді цінник було знижено. У 2017 році на Китай, найбільший ринок електромобілів у світі, припало близько 17% виручки Tesla. Продаж автомобілів компанії в країні становить близько 15 тис. машин.

Підвищення мит торкнулося також німецьких автовиробників, які випускають машини в США та експортують їх до Китаю. На чутках про можливе зниження тарифів акції Daimler AG подорожчали на 3% у вівторок, BMW - на 1,8%.

Водночас продаж автомобілів у Китаї в листопаді знизився за підсумками шостого місяця поспіль, свідчать дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA). Минулого місяця в країні було продано 2,02 млн машин, що на 18% менше, ніж показник за той самий місяць 2017 року.

США та Китай за підсумками зустрічі лідерів двох країн у Буенос-Айресі на початку грудня домовилися утриматися від нових протекціоністських заходів протягом 90 діб. У цей період між сторонами відбудуться переговори з метою вирішення претензій у сфері торгівлі.

Крім торгівельної сфери, влада США незадоволена політикою Пекіна у сфері захисту інтелектуальної власності, і це питання також посяде важливе місце в переговорах, пише WSJ.