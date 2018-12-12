"Нафтогаз" пішов в американські суди через суперечку з "Газпромом" — росЗМІ

НАК "Нафтогаз України" намагається залучити американські суди до спору з російським "Газпромом" щодо стягнення з нього 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це пише "Коммерсант".

Повідомляється, що 6 грудня українська компанія подала позови в суди Північного і Південного округів Техасу проти американського підрозділу Gazprom Marketing&Trading, яке входить в групу "Газпром", і провідного аудитора запасів нафти і газу - консалтингової компанії DeGolyer&MacNaughton.

Обидва відповідача зареєстровані в Техасі.

За даними видання, НАК просить зобов'язати їх надати інформацію та доступ до документів, які дозволять подати новий позов проти "Газпрому" в Нідерландах.

"У ньому "Нафтогаз" спробує оскаржити угоду, за якою "Газпром" передав акції зареєстрованого в Нідерландах оператора газопроводу "Турецький потік" російській дочірній структурі, через що українська сторона не змогла ці акції заарештувати", - сказано в статті.

"Газпром" від коментарів виданню відмовився.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"