Маркарова розповіла, коли представить Кабміну реформу ДФС

Протягом місяця на затвердження уряду буде винесено нову концепцію реформи Державної фіскальної служби, після чого буде оголошено конкурси на посади очільників митного та податкового напрямків.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла ЕП, йдеться у статті Камбек Насірова: хто сяде у крісло голови ДФС.

"Проект концепції реформи ДФС готовий, зараз в обговоренні, і разом з постановою про початок процесу винесемо концепцію на затвердження Кабміну протягом місяця. Після затвердження на нові структури зможемо оголосити конкурси", — сказала Маркарова.

Проте історія з поновленням Романа Насірова на посаді може негативно вплинути на бажання потенційних кандидатів взяти участь у конкурсі.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Суд також наказав виплатити поновленому на посаді голови Державної фіскальної служби Роману Насірову компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Що означає рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді головного податківця країни і якими можуть бути його наслідки, читайте у матеріалі ЕП.

Економічна правда