З 2019 року пенсії будуть підвищуватися автоматично — віце-прем'єр

З 1 березня 2019 року перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І надалі вже щорічно, кожне 1 березня наступного року осучаснення пенсій буде проводитися автоматично", - сказав Розенко, додавши, що розмір підвищення становитиме від 17% до 40%.

Він також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.

"Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року", - зазначив Розенко.

Нагадаємо, у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня 2018 року буде проведено перерахунок пенсій.

Як відомо, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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Економічна правда