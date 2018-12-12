Митниця не буде втручатися в оцінку вартості "євроблях" при розмитненні — Южаніна
Міністерство фінансів та комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підготували зміни до Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів, які виключають втручання митних органів у визначення митної вартості.
Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook.
"Ці зміни, перш за все, повинні вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів, щодо яких здійснюється митне оформлення", - заявила Южаніна.
"Втручання в методику визначення митної вартості транспортних засобів призвело до величезних черг на митницях і створило перешкоди для власників авто на іноземних номерах для розмитнення своїх авто якомога швидше в пільговий період", - написала вона.
Народний депутат пояснила, що якщо при митному оформленні автомобіля громадянин надав документи на підтвердження заявленої вартості авто, зокрема, банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країн відправлення, митна вартість коригуватися не буде.
В іншому випадку митні органи будуть мати право перевірити достовірність заявленої вартості авто, причому перевірка буде заснована на інформації про вартість аналогічного транспортного засобу в країні попередньої реєстрації автомобіля.
"Якщо вартість авто, щодо якого здійснюється митне оформлення, дорівнює або перевищує нижню межу діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена митна вартість не буде коригуватися. Якщо нижче, митна вартість встановлюється не вище рівня нижньої межі такого діапазону", - зазначила вона .
При цьому Южаніна додала, що це останнє її втручання в процес виконання законодавчих норм: "Далі - тільки відкриття осіб і їх протиправних дій".
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.
Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.
Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.
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Економічна правда
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