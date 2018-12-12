Митниця не буде втручатися в оцінку вартості "євроблях" при розмитненні — Южаніна

дмитро ларін

Міністерство фінансів та комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підготували зміни до Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів, які виключають втручання митних органів у визначення митної вартості.

Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook.

"Ці зміни, перш за все, повинні вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів, щодо яких здійснюється митне оформлення", - заявила Южаніна.

"Втручання в методику визначення митної вартості транспортних засобів призвело до величезних черг на митницях і створило перешкоди для власників авто на іноземних номерах для розмитнення своїх авто якомога швидше в пільговий період", - написала вона.

Народний депутат пояснила, що якщо при митному оформленні автомобіля громадянин надав документи на підтвердження заявленої вартості авто, зокрема, банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країн відправлення, митна вартість коригуватися не буде.

В іншому випадку митні органи будуть мати право перевірити достовірність заявленої вартості авто, причому перевірка буде заснована на інформації про вартість аналогічного транспортного засобу в країні попередньої реєстрації автомобіля.

"Якщо вартість авто, щодо якого здійснюється митне оформлення, дорівнює або перевищує нижню межу діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена ​​митна вартість не буде коригуватися. Якщо нижче, митна вартість встановлюється не вище рівня нижньої межі такого діапазону", - зазначила вона .

При цьому Южаніна додала, що це останнє її втручання в процес виконання законодавчих норм: "Далі - тільки відкриття осіб і їх протиправних дій".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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Економічна правда