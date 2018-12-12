Україні не уникнути підвищення пенсійного віку — Світовий банк

Пенсійний вік буде підвищуватися разом зі зростанням тривалості життя.

Про це розповів старший економіст Світового банку Олексій Случинський в інтерв'ю Економічній правді.

"Зараз у людини з мінімальним стажем є право виходу на пенсію в 60 років. Це досить низький рівень. З огляду на те, що ми живемо довше, з часом пенсійний вік буде підвищуватися. Рано чи пізно ми до цього питання повернемося", - сказав Случинський.

За його словами, деякі країни не піднімають пенсійний вік прямо зараз, але приймають рішення, що почнуть це робити, наприклад, через п'ять років.

"Це дозволяє людям перебудуватися і пристосуватися до нових правил. Україна поки вирішила це питання креативно і, на мій погляд, конструктивно. Проте, це питання ще належить вирішувати в майбутньому", - заявив він.

Рішення про підвищення пенсійного віку буде технічним моментом, вважає представник Світового банку.

"Ми знаходимося в перехідному періоді підвищення необхідного страхового стажу та віку виходу на пенсію, тому щоб накладати на це підвищення пенсійного віку, потрібно все продумати", - сказав Случинський.

Закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня 2017 року, він вступив в силу 11 жовтня.

Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня 2018 року Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри ввести законодавчі зміни для того, щоб під час нарахування пенсії роль стажу була більш вагомою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Економіст Світового банку Олексій Случинський: Пенсійний вік буде підвищуватися

Економічна правда