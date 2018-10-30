OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Культ личностей. О Новинском и Дубилете.

О Новинском. Пообщались с Вадимом Новинским. Он нам рассказал о бизнес-партнерстве с Ринатом Ахметовым, долге Григоришина и коммерческом сотрудничестве с Юлией Тимошенко.

О Дубилете. Записали большое и интересное интервью с Дмитрием Дубилетом. Говорили о Монобанке. Узнали, почему у клиентов отличается размер кредитного лимита, как быстро окупаются инвестиции в проект и почему украинский банковский рынок лучше британского.

Об айтишниках. По результатам первого полугодия 2018 года услуги в сфере информационных технологий обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг − более 20% всех экспортируемых услуг.

О разделении Нафтогаза. Европейская комиссия, США, Всемирный банк, Энергетическое сообщество и ЕБРР выразили желание до середины ноября провести встречу с представителями Украины по анбандлингу "Нафтогаза".

О влиянии на Укрэнерго. Суд приостановил действие решения Комиссии по реорганизации НЭК "Укрэнерго" о делегировании полномочий по управлению делами предприятия заместителю министра энергетики и угольной промышленности.

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