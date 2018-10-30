Новинский отрицает, что покупал Южный ГОК у Тимошенко

Вадим Новинский Фото – Эльдар Сарахман, УП

Депутат-миллиардер Вадим Новинский уверяет, что выкупил акции Южного горно-обогатительного комбината у кипрских компаний, а с Юлией Тимошенко никогда не сотрудничал "в коммерческом плане".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы заключили сделку по приобретению акций Южного ГОКа в 2001 году. А в 1999 году мы уже являлись акционерами Ингулецкого ГОКа – у нас тогда было порядка 47 или 48% его акций", - сказал Новинский.

Он отрицает, что покупка ЮГОКа осуществлялась у структур Тимошенко.

"Нет, она не выступала партнером по этому комбинату. Я вел переговоры с людьми, которые тогда были в её окружении по приобретению акций Южного ГОКа. Мы выкупали эти акции у трех кипрских компаний", - утверждает Новинский.

"Никогда в коммерческом плане мы с Тимошенко не сотрудничали", - подчеркнул он.

"Мы просто купили акции Южного ГОКа у кипрских структур. Были ли они подконтрольны Тимошенко, у меня нет такой информации", - отметил Новинский.

По его словам, он ни разу не пожалел, что стал бизнес-партнером Рината Ахметова.

Читайте первую часть интервью полностью: Вадим Новинский: У меня было два контакта с Путиным, оба – по 5 секунд

Экономическая правда