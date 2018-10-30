IT-индустрия вышла на 2 место в украинском экспорте услуг — исследование

По результатам первого полугодия 2018 года услуги в сфере информационных технологий обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг − более 20% всех экспортируемых услуг.

Об этом говорится в результатах исследования экспертов Ассоциации "IT Ukraine" и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

В частности, была сделана оценка рынка, проанализированы уплаченные налоги и расходы ИТ-компаний, а также определен кадровый капитал индустрии.

По полученным от Государственной фискальной службы данным, сумма уплаченных ИТ-компаниями налогов в 2014-2017 годах ежегодно росла на 27% и сейчас достигла 4,1 млрд гривен. В 2018 году эта тенденция сохраняется.

Также значительное количество ИТ-специалистов сотрудничают с компаниями по контракту в качестве физических лиц-предпринимателей и самостоятельно уплачивающих единый налог. Объем его поступлений рос в среднем на 58,8% в течение 2013-2017 годов и составил 3,2 млрд гривен в 2017 году.

Согласно проведенному в рамках исследования опросу, оплата услуг специалистов – это 80-85% затрат компаний.

Значительная часть налогов, связанных с расходами на оплату услуг, объясняется большим доходом представителей отрасли по сравнению с другими сферами.

По данным опроса, в 2017 году доход сотрудников, находящихся в трудовых отношениях с компаниями, превышал среднюю зарплату в 7 раз, а доход ФЛП - в 7,8 раза.

Кроме того, стремительно растет значимость ИТ-услуг в структуре украинского экспорта. Так, в 2017 году компьютерные услуги заняли 3-е место среди экспорта услуг из Украины, а по результатам первого полугодия 2018 года обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг − более 20% всех экспортируемых услуг.

Согласно опросу компаний, доходы отечественного ИТ-бизнеса преимущественно имеют иностранное происхождение – украинские разработчики сотрудничают с США, Великобританией, Германией, Канадой, Израилем, Швецией и Швейцарией.

"Ежегодно рынок рос в среднем на 19% и на конец 2017 года насчитывал уже 127 тыс специалистов. Только за последний год количество занятых в отрасли выросло на 27 тыс человек",- резюмирует Александр Кубраков, руководитель сектора ІТ и Телеком Офиса эффективного регулирования и один из авторов исследования.

Отмечается, что в IT-отрасль привлечены не только программисты или узкоспециализированные технические специалисты. Компании также сотрудничают с дизайнерами, специалистами по финансам, управлению персоналом и тому подобное. Согласно проведенному опросу, более четверти людей в командах ИТ-компаний - нетехнические специалисты.

Экономическая правда